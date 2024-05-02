مكافحة حشرة جادوب الصنوبر مستمرة في القنيطرة

القنيطرة – محمد الحُسَين:

كشف مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى عن الصعوبات التي تواجه عمليات مكافحة جادوب الصنوبر، كعدم قدرة عمال المكافحة والحراج على الوصول إلى كل أعشاش الحشرة في أعالي الأشجار وداخل الغابات، إضافة لقلة فعالية المبيد المستخدم نتيجة قلة وصوله كسائل رش إلى أعالي الأشجار مقارنة بالمبيدات المستخدمة كرش ضبابي “كالديميلن الزيتي” الذي كان يُستخدم سابقاً، مشيراً إلى زيادة شدّة الهطولات المطرية واستمرارها التي سادت هذا العام، وأدّت لغسل المبيد، ما استدعى الرّش أكثر من مرتين في أغلب مواقع الإصابة.

وبيّن مدير الزراعة أن المديرية تتابع عمليات مكافحة حشرة جادوب الصنوبر في المحافظة من خلال دائرة الحراج بالتعاون مع دائرة وقاية النبات في المواقع الحراجية والأماكن العامة وجوانب الطرقات، حيث تمّت مكافحة 700 دونم على مستوى المحافظة منذ بداية العام.

ولفت موسى إلى أن مديرية الزراعة تعمل على تطبيق إجراءات الإدارة المتكاملة للقضاء على هذه الحشرة من خلال المكافحة الميكانيكية، حيث يتمّ جمع لطع البيوض والأعشاش الرهيفة للأعمار الأولى والثانية والأعشاش الدائمة وحرقها من قبل عمال الوقاية والحراج باستخدام مقصات تقليم بذراع 4 – أمتار في جميع مناطق المحافظة، حيث تمت مكافحة 215 دونماً ميكانيكياً.