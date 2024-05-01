لمن ستكون الغلبة اليوم في نصف نهائي دوري الأبطال لباريس سان جيرمان أم لدورتموند؟

تشرين:

يترقب عشاق كرة القدم المباراة التي ستنطلق اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء في ملعب “سيجنال إيدونا بارك” في ألمانيا بين فريقي بوروسيادورتموند الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد أكّد مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي لويس إنريكي، أن مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني ستكون قوية وممتعة ومثيرة، مشيراً إلى أن الفريق الباريسي يطمح لتحقيق الفوز ذهاباً وإياباً.

تحضيرات باريس سان جيرمان

ويسعى الفريق الباريسي لاستغلال نقاط قوته خاصة في خط الهجوم من أجل زعزعة دفاع مضيفه دورتموند والعودة بنتيجة تضعه في أفضل رواق لانتزاع ورقة التأهل في مباراة الإياب.

مباراة ممتعة وحماسية

من جهته، صرّح لاعب سان جيرمان غونزالو راموس، بأنّ فريقه جاهز لملاقاة بوروسيا دورتموند مؤكداً، أن الطرفين يعرفان بعضهما جيداً.

وأضاف راموس، إن أجواء هذه المباراة ستكون مثيرة وحماسية، ونحن نثق في أنفسنا وهادئون، وهذا أسلوبنا في كل المباريات، وهو أمر ضروري للفريق الذي يريد الفوز بكل الألقاب.

تاريخ المواجهات

وبحسب الإحصائيات الرياضية فتعد هذه المواجهة بين فريقي باريس سان جيرمان ودورتموند هي السابعة، حيث تقابل الفريقان في 6 مواجهات سابقة بالبطولات الأوروبية.

وخلال هذه المواجهات حقق باريس سان جيرمان انتصارين، مقابل فوز وحيد لصالح فريق درتموندو، فيما انتهت ثلاث مباريات بينهما بالتعادل.

كما تعد هذه المباراة هي الثالثة التي تجمع بين باريس سان جيرمان ودورتموند في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث تقابل الفريقان وجها لوجه مرتين سابقتين في مرحلة المجموعات.

الجدير ذكره أن لقاء الأيام بين الفريقين موعده الأربعاء المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وقد شهد لقاء ذهاب الطرف الأول تعادل بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني بهدفين لمثلهما، على أن يكون لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم في ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنغي.