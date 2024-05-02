هل يعوض الجلاء اليوم ويتجاوز الجيش في فاينال سلة المحترفين؟

تشرين- معين الكفيري:

يتجدد اللقاء بين فريقي الجلاء وضيفه الجيش للمرة الرابعة اليوم الخميس عند الساعة السابعة مساء في صالة الجلاء بحلب ضمن مباريات الفاينال 6 لسلة المحترفين.

ومن المتوقع ان تكون قوية ولاهبة منذ بدايتها، فالجلاء يتطلع لحسم المباراة وخطف نقاط الفوز والتأهل للمربع الذهبي لمواجهة الوحدة، في حين يسعى الجيش للفوز والذهاب للقاء خامس وفاصل والذي سيجمع الفريقين في صالة الفيحاء بدمشق يوم الثلاثاء القادم.

لقاء اليوم سيكون هجومياً منذ البداية، والفريقان يعرفان بعضهما جيداً، وتبقى القراءة الذكية والسريعة لمدربي الفريقين للفوز وحسم نتيجة اللقاء.

يذكر أن فريق الجلاء فاز في المباراتين السابقتين بدمشق في الأولى بنتيجة ٦٩-٦٠، و في الثانية ٧١-٦٩ نقطة، في حين فاز الجيش في اللقاء الثالث بحلب ٨٩-٦١ نقطة.

الكرامة تأهل للدور نصف النهائي

إلى ذلك تأهل فريق الكرامة للدور نصف النهائي من دوري بعدما فاز على مستضيفه أهلي حلب قانوناً بنتيجة ٢٠- صفر، وذلك لعدم اكتمال النصاب لفريق الأهلي الذي حضر بلاعبين من فريق الشباب، وليس لديهم كشوف بحسب مراقب المباراة، وبذلك يكون الكرامة قد تأهل للفاينال 4 لمواجهة النواعير.

يذكر أن الكرامة فاز في المباراتين السابقتين في حمص بواقع ١٠٠-٧٠ و ٨٠-٥١ نقطة.