إطلاق النسخة الشاملة من تطبيق الإنترنت البنكي في المصرف العقاري

تشرين:

أعلن المصرف العقاري عن إطلاق النسخة الجديدة الشاملة من تطبيق الهاتف المحمول للإنترنت البنكي.

وأمل المصرف من المشتركين في الخدمة حذف التطبيق السابق، ومن ثم ادخال كلمة المرور التي تصلهم عبر رسالة نصية، وتسجيل الدخول، ثم تغيير كلمة المرور وفق رغبتهم.

يمكن من خلال التطبيق الجديد استخدام الخدمات التالية:

الاستعلام عن رصيد الحساب المصرفي

كشف حساب مصرفي لمدة سنة ميلادية.

خدمات سيرياتل (شحن رصيد / دفع فاتورة) للخطوط مسبقة الدفع / لاحقة الدفع.

خدمات MTN ( شحن رصيد / دفع فاتورة) للخطوط مسبقة الدفع / لاحقة الدفع.

تحويل بين حسابين ضمن البنك العقاري فقط حالياً (تحويل مغلق / تحويل مفتوح).

خدمات الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية

http://ebank.reb-sy.com