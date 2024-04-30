آخر الأخبارأهم الأخباراقتصاد

إطلاق النسخة الشاملة من تطبيق الإنترنت البنكي في المصرف العقاري

تشرين:
أعلن المصرف العقاري عن إطلاق النسخة الجديدة الشاملة من تطبيق الهاتف المحمول للإنترنت البنكي.
وأمل المصرف من المشتركين في الخدمة حذف التطبيق السابق، ومن ثم ادخال كلمة المرور التي تصلهم عبر رسالة نصية، وتسجيل الدخول، ثم تغيير كلمة المرور وفق رغبتهم.

يمكن من خلال التطبيق الجديد استخدام الخدمات التالية:
الاستعلام عن رصيد الحساب المصرفي
كشف حساب مصرفي لمدة سنة ميلادية.
خدمات سيرياتل (شحن رصيد / دفع فاتورة) للخطوط مسبقة الدفع / لاحقة الدفع.
خدمات MTN ( شحن رصيد / دفع فاتورة) للخطوط مسبقة الدفع / لاحقة الدفع.
تحويل بين حسابين ضمن البنك العقاري فقط حالياً (تحويل مغلق / تحويل مفتوح).

خدمات الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية

http://ebank.reb-sy.com

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

المنتدى الوزاري للتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يدين الاعتداءات…

آخر الأخبار

بحضور شبابي لافت.. «يوروم التركية» تختم جولتها في جامعة دمشق اليوم

آخر الأخبار

بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد عباس يدشن رسمياً المركز التجنيدي الأول بدمشق

آخر الأخبار

المقداد يبحث مع وزير الدولة لوزارة الخارجية التشيكية العلاقات الثنائية وأهمية التعاون…

آخر الأخبار
المنتدى الوزاري للتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية بحضور شبابي لافت.. «يوروم التركية» تختم جولتها في جامعة دمشق اليوم بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد عباس يدشن رسمياً المركز التجنيدي الأول بدمشق إطلاق النسخة الشاملة من تطبيق الإنترنت البنكي في المصرف العقاري المقداد يبحث مع وزير الدولة لوزارة الخارجية التشيكية العلاقات الثنائية وأهمية التعاون المشترك مباحثات سورية - كوبية لتعزيز العلاقات في المجال البرلماني وزير الأوقاف يعلن انتهاء التسجيل لموسم الحج وتفعيل المسار الإلكتروني للحصول على التأشيرات وافق على تأسيس الشركة السورية للإعلام.. مجلس الوزراء يناقش تطوير الصناعات المتعلقة بالثروة الحيوانية والزراعية هيئة الاستثمار تصدر نظام مزاولة مهنة الاستثمار والتطوير العقاري انسداد أفق التفاوض يُبقي الميدان الفلسطيني والإقليمي ضمن دائرة التصعيد الخطر والسيناريوهات المفتوحة.. رصيد صفري للكيان دولياً.. وأميركا تناور وتخادع والصين تضم وتلمّ الشمل