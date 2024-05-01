منافسات قوية في «الشوتوكان».. وضم المميزين للمنتخب

دمشق- تشرين:

منافسات قوية شهدتها صالة تشرين الرياضية بدمشق على مدار أربعة أيام ببطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة برياضة الكاراتيه “الشوتوكان” التي نظمها الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية للفئات تحت 9 وتحت 12 عاماً و 14 و16 عاماً وشارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة.

ففي منافسات القتال الفردي للإناث جاء نادي نبل أولاً في الترتيب العام برصيد ذهبية وفضيتين، تلاه نادي يبرود بذهبية وفضيتين، فجنود الأسد بذهبية وفضية وبرونزية، بينما توج كل من نادي جنود الأسد بأربع ذهبيات وثلاث فضيات وخمس برونزيات، ثم مركز درعا بأربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية، فنادي طبريا بأربع ذهبيات وفضية وبرونزيتين للذكور.

انتهت منافسات الكاتا فردي للإناث بتصدر الأب تاون وجنود الأسد برصيد ذهبية وفضية، تلاهما نبل بذهبية وبرونزية، ثم عمال دمشق بفضية، ولدى الذكور حقق نادي بردى المركز الأول بذهبيتين وبرونزية ثم الأب تاون بذهبية وفضيتين ثم طبريا بذهبية واحدة.

وحول أهمية هذه البطولة أكد نائب رئيس اتحاد الفنون القتالية زياد إبراهيم أن الاتحاد وفر كل مستلزمات إنجاح البطولة من كافة النواحي التنظيمية والإدارية والفنية ما انعكس على نجاح هذه البطولة التي تعد النشاط الأول على صعيد البطولات منذ انضمام رياضة الكاراتيه الشوتوكان تحت مظلة اتحاد الفنون القتالية.

وأشار إبراهيم إلى أن الاتحاد مستمر بدعم هذه الرياضة وكافة الألعاب القتالية التي أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على النهوض بواقعها الفني بعد تقديم الدعم الإداري والتنظيمي لها من قبل الاتحاد.

بدوره رئيس اللجنة العليا للشوتوكان أوضح أن هذه البطولة هي الأولى في هذا الموسم، وتم التحضير لها مسبقاً لتكون في أبهى صورة تنظيمياً، لافتاً إلى أن اللجنة ستنتقي المميزين منها لضمهم لصفوف المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية القادمة.