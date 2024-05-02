في عيد العمال العالمي.. محطات تهنئة وتكريم للعاملين في أرياف درعا

درعا – وليد الزعبي:

واصل التنظيم النقابي في محافظة درعا لليوم الثاني على التوالي لقاءاته مع العمال بمناسبة عيد العمال العالمي، حيث جرى الذهاب إلى أرياف المحافظة والتي فيها أيضاً جهات تعمل على مدار العطل، لتأمين الخدمات الأساسية للسكان، ولاسيما على صعيد الصحة والكهرباء والمياه والمخابز والبلديات وغيرها.

وكانت البداية في مدينة الصنمين، ولاسيما في المشفى والمخبز الآلي ومحطة الكهرباء ومركز الهاتف، ومن ثم زيارة وحدة تعبئة الغاز في بلدة جباب، حيث جرت تهنئة العاملين بعيد العمال العالمي وتكريمهم بحضور القائمين على العمل والمجتمع المحلي وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال درعا يمامة الربداوي ورئيس نقابة عمال الكهرباء والاتصالات زياد عرار ورئيس نقابة عمال الصحة عدنان السرحان ورئيسة نقابة عمال المواد الغذائية أميرة قداح ورئيس نقابة الحمل والتفريغ عماد الضميري، الذين أثنوا على الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في مواقع الإنتاج خلال أيام العطل كما في أيام الدوام لضمان استمرارية تأمين الخدمات الرئيسية للمواطنين.

وجرت بالأمس زيارات لعدد من الوحدات الإدارية في الريف الشرقي من المحافظة، حيث التقت رئيسة نقابة عمال الدولة والبلديات عبير حسين العاملين في مجلس مدينة الحراك ومجالس بلدات كل من المليحة الشرقية والغربية والصورة وناحته، وقدمت لهم برفقة عضوي مكتب النقابة ياسين الدهون وفراس عواد، التهاني بعيد العمال وتكريمهم بحضور الوجهاء والمجتمع المحلي.

وأثنى العاملون على المبادرة، لافتين إلى أن وجود التنظيم النقابي بينهم في أيام العطل، وخاصة بمناسبة عيد العمال العالمي يحفزهم على مزيد من البذل والعطاء، آملين استمرار النظر بتحسين رواتب وأجور العاملين في الدولة، وخاصةً مع الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة.