مدجّجة بالأسلحة والقنابل المسيلة للدموع.. الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل طلاباً مناصرين لفلسطين

اقتحمت الشرطة الأمريكية اليوم حرم جامعة كاليفورنيا في ولاية لوس أنجلوس التي تشهد منذ أيام احتجاجات مناصرة لفلسطين، وأطلقت قنابل مسيلة للدموع على الطلاب المعتصمين للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن عناصر الشرطة بدؤوا بتفريق الطلاب المعتصمين في حرم جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس من خلال إزالة الحواجز والخيام التي وضعوها في الجامعة، ثم اعتقلوا عدداً منهم، موضحة أن المئات من أفراد الشرطة تجمعوا الليلة الماضية في حرم الجامعة وهم يرتدون خوذات واقية استعداداً لإزالة الخيم وفض الاحتجاجات المؤيدة للشعب الفلسطيني بمواجهة الحرب التي تشنها “إسرائيل” عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وكانت شرطة نيويورك اقتحمت أمس حرم جامعة كولومبيا واعتقلت العديد من الطلاب المشاركين في اعتصام تشهده منذ أيام احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي، وشكلت جامعة كولومبيا النقطة المحورية للاحتجاجات الطلابية التي امتدت إلى عشرات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، للتعبير عن الرفض للعدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على غزة، والسياسة الأمريكية الداعمة لهذا العدوان.