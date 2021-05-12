الصحة: 53 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 294 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 294 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن23543 شفيت منها 19610 وتوفيت 1676 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأربعاء 12 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

13 في حلب

7 في السويداء

5 في دمشق

5 في اللاذقية

5 في درعا

5 في دير الزور

5 في القنيطرة

4 في حماة

3 في ريف دمشق

1 في حمص

=الشفاء:

154 في دمشق

65 في اللاذقية

45 في ريف دمشق

22 في حلب

8 في حمص

=الوفاة:

2 في دمشق

1 في حلب

1 في طرطوس

1 في حمص

1 في اللاذقية