الصحة: 70 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 196 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 196 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 23121 شفيت منها 17725 وتوفيت 1625 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأربعاء 5 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

23 في حلب

15 في اللاذقية

13 في دمشق

8 في حمص

8 في درعا

3 في القنيطرة

=الشفاء :

80 في دمشق

43 في حمص

27 في اللاذقية

17 في ريف دمشق

15 في حلب

14 في طرطوس

=الوفاة :

3 في دمشق

2 في حمص

1 في طرطوس

1 في السويداء

1 في دير الزور