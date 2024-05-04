بعد اعتذار أنور عبد القادر.. الشعلة يبحث عن مدرب جديد للدوري الممتاز

تشرين – هيثم العلي:

قدم الكابتن أنور عبد القادر مدرب كرة الشعلة الصاعد للدوري الممتاز اعتذاره عن تدريب الفريق للموسم القادم لأسباب خاصة.

من جهتها إدارة نادي الشعلة توجهت بالشكر الجزيل والاحترام والتقدير للكابتن عبد القادر على الجهود التي بذلها مع الفريق خلال هذا الموسم، والتي أثمرت عن صعود الفريق إلى مصاف الأندية الممتازة وتتمنى للكابتن عبد القادر دوام التوفيق والنجاح في كل خطوة يخطوها.

بالمقابل إدارة النادي بالتنسيق والتشاور مع الرئيس الفخري للنادي الدكتور مازن حميدي والكابتن وليد أبو السل مدير الكرة بالنادي سارعت على الفور للاتصال بعدد من المدربين ذوي الخبرة والكفاءة ومن لهم باع طويل في التدريب في دوري الاضواء، دوري المحترفين للتعاقد مع أحدهم لقيادة دفة الفريق في الدوري الممتاز للموسم القادم.