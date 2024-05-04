دراسة لتخديم خطي قدسيا والضاحية بباصات نقل داخلي

دمشق- زهير المحمد:

كشف مدير عام شركة النقل الداخلي بدمشق وريفها محمد أبو رشيد بأن باصات الشركة مستمرة بالعمل خلال فترة العطلة الرسمية، مؤكداً أنه يتم تشغيل نحو 70 باصاً من باصات الشركة خلال العطل، ويتم زيادة عدد هذه الباصات وفق احتياجات خطوط دمشق وريفها.

ونوه أبو رشيد بأن الباصات التابعة للشركة تحصل على كامل مخصصاتها من المحروقات، من دون أي نقصان سواء خلال العطلة الأسبوعية أيام الجمعة والسبت أو خلال العطل الرسمية الأخرى.

ونوه أبو رشيد بالدور الكبير الملقى على عاتق باصات النقل الداخلي، إذ يقدم أسطول الشركة خدماته لمعظم خطوط المدينة والريف، وتعمل الباصات على حل مشاكل الازدحامات أينما وجدت وذلك بالتنسيق مع فرع المرور والجهات المعنية الأخرى.

وأكد أبو رشيد بأن هناك دراسة لرفد خطي قدسيا والضاحية بباصات نقل داخلي تتبع لشركة خاصة وذلك لحل مشكلة النقص بتخديمهما.

يشار إلى أن اسطول الشركة يضم نحو 110 باصات تعمل فعلياً ضمن خطوط محافظتي دمشق وريفها، والنسبة الأكبر من تلك الباصات تخدم خطوط محافظة ريف دمشق.