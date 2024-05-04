بحقه ٢٢ مذكرة بحث.. مطلوب خطير بجرم تفخيخ منزل في قبضة مركز شرطة أشرفية صحنايا

دمشق- تشرين

تمكن مركز شرطة أشرفية صحنايا في ريف دمشق من إلقاء القبض على أخطر المطلوبين بكمين محكم وهو المدعو (عدنان . م)، حيث يوجد بحقه عدة إذاعات بحث بجرم (تفخيخ منزل) وجرائم مخدرات، كما وجد بحقه ( 22 ) سابقة بجرائم سرقة مركبات ومخدرات وتحقير موظف على رأس عمله.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم فإنه وبعد تفتيش ملابسه عثر بحوزته على ورقة نقدية مزورة من فئة الخمسين دولار أمريكي.

التحقيقات مازالت مستمرة معه وسيتم وتقديمه إلى القضاء المختص.