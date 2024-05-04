مهاجم الشعلة مروان صلال.. التأهل للممتاز ثمرة جهد كبير

تشرين- هيثم العلي:

المهاجم القناص الذي يزن ذهباً..مرعب الحراس مهاجم تمكن من خطف العيون والقلوب، وذلك بتميزه وحنكته، فهو فريد في أدائه بحيث يتميز بقدرته العالية في الاختراق، بالإضافة لتسديداته القوية والدقيقة، فهو لاعب متميز وتكتيكي يجيد وضع الكرة داخل الشباك دون أن يرمش له جفن…

الصلال أكد ل”تشرين” أهمية تأهل الشعلة لأندية الدوري الممتاز بعد غياب دام 28 عاماً ، فقد آن الأوان لمحافظة درعا ان يكون لها ممثل في الدوري الممتاز لكرة القدم، فالفريق قدم أداء ومستوى متطورين خلال مراحل دوري كرة الأولى الذي كان صعباً في معظم مراحله وخاصة مباراة نادي خطاب الأخيرة التي جرت في ملعب درعا ذي العشب الصناعي.

وشدد الصلال على أن الشعلة بعد التأهل للممتاز بحاجة لملعب العشب الطبيعي الذي سيستقبل عليه الفرق أثناء منافسات الدوري الممتاز الموسم القادم، لذا يجب العمل على إعادة تأهيله قبل انطلاق الدوري.

وأشار مروان إلى أن اللاعبين قدموا ما عليهم ولم يبخلوا بقطرة عرف من أجل العودة للممتاز ، وكل ذلك لم يكن ليتخقق ولا وجود الإدارة المتابعة لكل التفاصيل والمادر الفني والتدريبي ومدير الفريق والرئيس الفخري والداعم الدكتور مازن حميدي، لذا أتمنى التوفيق للشعلة في الممتاز الذي سيكون صعباً في بداياته، لكن الشعلة سيكون رقماً صعباً كذلك بين أندية المحترفين وسبحقق نتائج جيدة تسعد جمهور درعا المساندة والمشجع.

الصلال هداف

سجل مروان الصلال 8 أهداف بالدوري وهدفين بالكأس، أكثر اللاعبين تسجيلاً وساهم بصناعة 6 أهداف أيضاً بالدوري، وضربة الجزاء الأخيرة مع خطاب كان سبباً فيها، وكانت هي الحاسمة في تقدم فريقه الشعلة والتي أعطته النفس والأمل مجدداً والعودة للمباراة.

مكسب كبير للنادي لاعب من الدرجة الأولى ولديه من الخبرة والتجربة ما يمكّنه من اللعب بكل ثقة وإتقان وتنفيذ المطلوب في الملعب من دون أي صعوبة .

لعب مع أكثر من نادٍ داخلياً وخارجياً ..

خارجياً .. احترف في الأردن لمدة ثلاثة مواسم مع نادي كفر سوم، كما لعب في العراق مع نادي نوروز ، ولعب في اليمن مع ناديي الوحدة وصنعاء ..

داخلياً .. نشأ ولعب لنادي أهلي حلب ولعب أيضاً لأندية : الطليعة -تشرين – الكرامة -الساحل -القرداحة -الشرطة المركزي ولعب لنادي الوثبة في بطولة الاتحاد الآسيوي كما لعب لأندية : مورك وخطاب.

انضم الصلال للشعلة مع بداية الموسم وسجل أهدافاً حاسمة وشكل منظومة متجانسة مع رفاقه، يعرف كيف يتصرف أمام المرمى.