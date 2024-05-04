الفتوة بمواجهة تشرين في نصف نهائي الكأس

تشرين_ إبراهيم النمر:

يستضيف فريق رجال الفتوة لكرة القدم فريق تشرين القادم من اللاذقية في ذهاب نصف نهائي كأس الجمهور ية لكرة القدم اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً في ملعب الجلاء في العاصمة دمشق.

الفريقان التقيا في منافسات الدوري الممتاز مرتين، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي جرى في ملعب الباسل في اللاذقية بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ، حيث سجّل للضيوف محمود البحر والمحترف ماركوس جوزيف، بينما سجّل لأصحاب الأرض محمد بري وأيمن عكيل.

وانتهى لقاء الإياب الذي احتضنه ملعب الجلاء في العاصمة دمشق لمصلحة الآزوري بهدفين مقابل هدف، حيث سجل الفائز يوسف الحموي وعبد الرحمن الحسين وللخاسر أيمن عكيل.

الفتوة تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، واليوم يريد الجمع بين ثنائية الدوري والكأس لإعادة أمجاد الماضي.

الفتوة نال لقب الدوري ب49 نقطة من 22 مباراة حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 4 وخسر 3 وسجّل 31 هدفاً، وتلقت شباكه 10 أهداف فقط.

بينما تشرين الذي نال لقب الدوري 3 مرات متتالية لم يتمكن في آخر موسمين من تحقيق أي نتيجة تذكر، بل البقاء في دائرة المنافسة في المربع الذهبي ليس أكثر بعيداً عن المنافسة الحقيقية عن اللقب.

البحارة احتلوا المركز الثالث في لائحة ترتيب الدوري ب40 نقطة من 22 مباراة ، حققوا الفوز في 11 مباراة وتعادلوا في 7 وخسروا في 4 وقد سجّلوا 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً، ليكون التعويض عما فاتهم في الدوري في مسابقة الكأس لمصالحة جماهيره الكبيرة التي تنتظر التأهل إلى النهائي والتتويج بالكأس.

مدرب الآزوري عمار الشمالي أكد أن أزرق الدير يريد الجمع بين ثنائيتي الدوري والكأس وهذا طموح مشروع، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام بحارة تشرين، فلديهم كوكبة من اللاعبين المميزين القادرين على قلب الموازين.

ولفت الشمالي إلى أن لاعبي الآزوري جاهزون لهذا اللقاء المرتقب والمهم، وكلهم لاعبون على مستوى عال، وهم وعدوا بتحقيق نتيجة إيجابية تجعلهم مرتاحين قبل لقاء الإياب يوم السبت القادم في ملعب الباسل في اللاذقية في الرابعة عصراً.

يشار إلى أن لقاء الوحدة وحطين في نصف نهائي الكأس الذي جرى أمس في ملعب الجلاء في دمشق انتهى بهدف لمثله ولقاء العودة سيحتضنه ملعب الباسل في اللاذقية الجمعة القادم في التوقيت ذاته.