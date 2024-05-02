«الصناعة» تناقش إمكانية إبرام اتفاقية مع الصناعيين لتقديم تسهيلات للحصول على الألواح الشمسية

دمشق- ماجد مخيبر:

متابعة لما أقرته اللجنة الإقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء في جلستها بتاريخ 30/4/2024 فيما يتعلق بتقديم التسهيلات للصناعيين من أجل الحصول على الألواح الشمسية وإمكانية إبرام اتفاقيات تسهل عملهم.

عقد اليوم في وزارة الصناعة اجتماع برئاسة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار وحضور كل من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري ورؤساء اللجان الفنية، والشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية محدودة المسؤولية وعدد من الصناعيين من اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها لمناقشة إمكانية إبرام اتفاقية لتقديم تسهيلات للصناعيين في سبيل الحصول على الألواح الشمسية.

وزير الصناعة أشار إلى أهمية دعم المنتج الوطني بمختلف القطاعات الصناعية ومنها الشركة الوطنية المنتجة للواقط الكهروضوئية، وأكد أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على حماية الصناعة الناشئة وتوطين الصناعات المتقدمة وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عملية الإنتاج واستمرارها.

ونوه للجهود الجبارة التي تقوم بها الشركة الوطنية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية لإنتاج منتجات تضاهي المنتجات المستوردة، وتوطين صناعة متطورة محلياً.

من جهته قدم مدير الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية محدودة المسؤولية الدكتور نوفل إبراهيم عرضاً مفصلاً عن واقع الشركة كونها شركة مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وطبيعة منتجها وأصنافه ومراحل اختباراته وأسعاره.

كما شرح الدكتور إبراهيم عن المزايا والخدمات التي تقدمها الشركة وقيام الشركة بتقديم الدراسات والاستشارات الفنية فيما يتعلق بتركيب منظومات الطاقات المتجددة، ونوه إلى إن هذه الدراسات والاستشارات ممكن أن تكون مجانية في حال تم التعاقد مع الشركة على التنفيذ.

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أكد على أهمية المنتج الوطني وحمايته ودعمه بما فيها الشركة الوطنية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية، بالإضافة إلى دعم الصناعيين في باقي القطاعات، وأشار إلى أهمية وجود شركة وطنية تنتج ألواح الطاقة الكهروضوئية، مع ضرورة الاهتمام بالترويج لعملها ومستوى منتجاتها، وأبدى استعداد اتحاد غرف الصناعة للمساهمة في تعريف الإخوة الصناعيين بالشركة وطبيعة عملها، كما أكد على أهمية إن تكون أسعار منتجات الشركة قريبة من أسعار المنتجات المستوردة مع الاحتفاظ بجودة المنتج.

كما أشار إلى أن الصناعي السوري متجه للتحول للطاقات المتجددة وأن عدداً من المنشآت الصناعية قد بدأت بهذا التوجه، آملاً أن يكون هذا اللقاء هو بداية تعاون لتوفير منتج محلي يتناسب مع حاجة الصناعي في الوقت الذي لاغنى للمنشآت الصناعية عن الطاقة المتجددة.

وأبدت غرفة صناعة دمشق وريفها رغبتها بالتعاون مع الشركة في تنفيذ مشروع انتاج 10 ميغا واط المقترح من قبلها بمدينة عدرا الصناعية.

وطرح عدد من الصناعيين أسئلة متعلقة بالنواحي الفنية والمالية والتقنية أجاب عليها مدير الشركة موضحاً العديد من الجوانب حول طبيعة عمل الشركة، وأن الشركة تعمل على مواكبة التطور الحاصل عالمياً ولا سميا في الصين، ولمواجهة ذلك تقوم الشركة بالبحث والتطوير الدائم بالتعاون مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية في هذا المجال.

كما طلب الصناعيون تقديم عروض أسعار ومزايا تفضيلية للصناعيين الراغبين بتركيب منظمات طاقة متجددة كبيرة عن طريق اتحاد غرف الصناعة، وتقديم تخفيضات في الأسعار لتشجيع الصناعيين على التعاون مع الشركة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التشبيك بين اتحاد غرف الصناعة السورية والشركة الوطنية للواقط الكهروضوئية وتبادل المعلومات بشكل مباشر.

حضر الاجتماع معاون وزير الصناعة أيمن الخوري وعدد من المدراء المركزيين في وزارة الصناعة.