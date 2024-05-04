قمة بين البارسا وجيرونا في الدوري الإسباني اليوم

تشرين:

تشهد الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإسباني الإسبانية، قمة مُنتظرة بين الوصيف، برشلونة (73نقطة)، وصاحب المركز الثالث جيرونا، برصيد 71 نقطة، ولهذه المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، لأنها ستؤثر بنسبة كبيرة في صاحب الوصافة، مع نهاية الموسم، فضلاً عن أنّها مباراة تاريخية لـ”جيرونا” في حالة الفوز.

وانتهت حظوظ كلّ من برشلونة وجيرونا في المنافسة على لقب بطولة الدوري بنسبة كبيرة، هذا الموسم، في ظل ابتعاد فريق ريال مدريد في الصدارة، بفارق مريح من النقاط، ولكن هذا لا يعني أن المواجهة التي ستجمعهما، مساء اليوم السبت في الساعة والنصف مساء لن تكون حماسية، بل على العكس ستكون مثيرة، وفيها تنافس كبير على أرض الملعب، لأن كلّ فريق يطمح إلى إنهاء رحلته في الموسم الحالي في الوصافة، في وقت يريد النادي الكتالوني الثأر من الخسارة القاسية في الذهاب على أرضه (2 ــ 4).

ويعرف مدرب البلاوغرانا، تشافي هيرنانديز، أن الفوز على جيرونا في هذه المواجهة سيُبعده بفارق خمس نقاط كاملة قبل أربع جولات من النهاية، ومِن ثمَّ سيحسم بنسبة كبيرة المركز الثاني، الذي يُعد مهماً للنادي الكتالوني، لأنه يعني مشاركته في بطولة كأس السوبر الإسبانية، الموسم المقبل (يُشارك البطل والوصيف وبطل الكأس ووصيفه في البطولة، وفقاً للنظام الجديد).

في المقابل، لا يُريد فريق جيرونا التفريط في الفوز أمام برشلونة في هذه الجولة، لأن الفوز ببساطة سيعني تأهله رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا، في موسم 2024 ــ 2025، إذ سيبتعد بفارق 16 نقطة عن صاحب المركز الخامس، فريق أثلتيك بلباو، وحتى لو فاز الأخير في مواجهته في هذه الجولة، فإن الفارق سيكون 13 نقطة، ومع بقاء أربع جولات على النهاية، من الصعب تقليص فارق النقاط، ومِن ثمَّ ضمن جيرونا مركزاً ثالثاً أو رابعاً في الترتيب، وحقق حلماً كان شبه مستحيل مع بداية الموسم وهو المشاركة في البطولة الأوروبية الكبيرة.

وستكون هذه المباراة هجومية مفتوحة بين برشلونة وجيرونا على أرض الملعب، إذ سجل النادي الكتالوني 68 هدفاً حتى الآن (ثالث أقوى خط هجوم في الليغا)، مقابل 69 هدفاً لفريق جيرونا (ثاني أقوى خط هجوم في الليغا)، ومِن ثمَّ سيُحاول كلّ مدرب تكثيف هجماته على مرمى المنافس، لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، تماماً مثلما حدث في مواجهة الذهاب، عندما تقدّم جيرونا (2 ــ 1) في الشوط الأول، ثم سجل الهدفين الثالث والرابع بالشوط الثاني، مقابل هدف وحيد للنادي الكتالوني، في القمة، التي انتهت آنذاك بفوز جيرونا (4 ــ 2).