بوريل: المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني مستمرة

أكد مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن المفاوضات الجارية حالياً بين الأطراف الدولية بهدف إحياء الاتفاق الموقع بين إيران ودول مجموعة “خمسة زائد واحد” بشأن الملف النووي الإيراني مستمرة.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن بوريل قوله على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة البريطانية لندن: إن جولة جديدة من المحادثات بين الدول المنخرطة في الاتفاق وإيران تنطلق الجمعة القادمة.

وتهدف المفاوضات الجارية منذ أسابيع في فيينا إلى ضمان عودة الولايات المتحدة للاتفاق بعد أن انسحبت منه بشكل أحادي عام 2018 والتأكد من أن كل الأطراف المعنية تقوم بتنفيذه بشكل كامل وفعال.

سانا