المخرج رجب: لهذه الأسباب خرج “بروكار2” من العرض الرمضاني

ميسون شباني

انتهى المخرج محمد زهير رجب منذ أيام من تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل “بروكار”، وكان قد أعلن رجب عن خروج مسلسله من السباق الرمضاني مع بداية الشهر الفضيل..

وحول هذا الموضوع أكد المخرج رجب في تصريح خاص لـ”تشرين” أن سبب عدم عرض مسلسل “بروكار2 ” وخروجه من العرض الرمضاني يعود إلى استكمال عمليات التصوير والمونتاج والمكساج التي انتهى منها منذ أيام، وأشار إلى أن العمل مسوّق للعرض على سبع محطات فضائية قبل رمضان، ولكن تم سحبه لحين الانتهاء من عمليات التصوير، وسيعرض العمل بعد رمضان.. ولفت رجب إلى أن الكاتب الراحل سمير هزيم قد انتهى من كتابة العمل قبل تصويره، وما يشاع عن عدم الانتهاء من كتابته عار من الصحة.

ونوّه بأنه كان مطروحاً فكرة استكمال جزء ثالث للعمل، ولكن غياب الكاتب قد يُلغي فكرة كتابته، غير أن الموضوع قيد التداول، وسيحسم الأمر بعد عرض الجزء الثاني وربما قد نستكمل في جزء ثالث إذا لقي العمل الصدى والنجاح المطلوبين.

المسلسل الذي ضم نخبة كبيرة من الفنانين منهم: سعد مينة، جمال قيش، نادين خوري، قاسم ملحو، زهير رمضان، فادية خطاب، لينا حوارنة، غادة بشور، ينال منصور، تولاي هارون، وائل زيدان، معن عبدالحق، عدنان أبو الشامات، رنا أبيض، زينة بارافي، فاتح سليمان وآخرون وإنتاج شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني.

كما تحدّث المخرج رجب عن مضمون العمل بأنه يحاكي أحوال دمشق أواسط أربعينيات القرن العشرين أثناء الحرب العالمية الثانية والحالة السياسية الحارقة التي كانت موجودة في ذلك الزمن، وما عانته البلاد من بطش الاحتلال الفرنسي وتكاتف جهود القوى السياسية والعسكرية لمقاومتها، ويتطرق العمل إلى صناعة البروكار وما حدث في قضية سرقة الفرنسيين لهذه الصناعة وتقليدها بالبروكار الصناعي، كما يتبع العمل حكاية درامية للحياة الدمشقية عبر قصة حب تكللت بالزواج بين شخصيتي العمل الأساسية “عصمت وبثينة”، وكيف قاما بتهريب (الدكتورة انطوانيت) من السجن وخطفا الكابتن، لتحدث الانتخابات البرلمانية من دون معرفة الفائز فيها، ومن هنا ستكون عتبة انطلاقة الجزء الثاني والحدث الرئيسي سيكون صراعاً من أجل المجتمع والعدالة الاجتماعية، ومن أجل انتصار المحبة واستمرار النسيج السوري الذي قارب أن يتفكك في مرحلة ما، وسنقول أن هذا النسيج سيستمر وسيزداد متانة، وسيكون أكثر قوة وقابلية للاستمرار عن طريق نبذ المجتمع الدمشقي للغرباء وللفاسدين وللعملاء وسنصل عبر أحداث هذا الجزء إلى بدايات فترة جلاء المحتل الفرنسي عن أرضنا.

ووجه رجب تحية لكل المشتغلين في الحقل الدرامي وطلب من المتابعين والنقاد التروي في إطلاق الأحكام بشكل مسبق، وقال: إنّ أي عمل فني درامي هو جهد كبير لمجموعة من الفنانين والفنيين ومن الإجحاف بمكان ما أن نقدم على تقييمه أو انتقاد أو نقده قبل أن يكتمل عرضه حتى الحلقة الأخيرة، من هنا تحية من القلب لكل فنان وفني من أسرتي الفنية العربية الكبيرة قدم جهداً هذا العام لينجز عملاً فنياً يمتعنا ويمتع المشاهدين في كل مكان، ولنكن جميعاً ممن يصفق لمن ينجح في تقديم عمل متميز ويتمنى النجاح في أعمال قادمة لمن لم يوفق هذا العام..

وعن جديده القادم أشار المخرج رجب إلى أن هناك نصين للكاتب الراحل سمير هزيم قد يتبنى أحدهما إضافة إلى وجود ثلاثة خيارات فنية، وشدد على فكرة البحث عن نص يقدم له شيئاً جديداً على المستوى الفكري والفني وعلى سبيل الاشتغال البصري.