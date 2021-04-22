درعا .. دعم مزارعي القمح والخضار بكميات إضافية من المحروقات

درعا- عمار الصبح

قررت لجنة المحروقات الفرعية في محافظة درعا مواصلة دعم محصول القمح في المحافظة عبر منح مزارعي القمح المروي الدفعة الثانية من المازوت لري محاصيلهم وفق الكشف الحسي، كما قررت اللجنة خلال اجتماعها الأخير برئاسة محافظ درعا مروان شربك منح مزارعي الخضار الصيفية كمية 5 ليترات مازوت عن كل دونم مزروع ومروي على الآبار المرخصة.

وأوضح معاون مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش أن هذا الإجراء يأتي في سياق الدعم المقدم للمزارعين في المحافظة بتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة ما يقلل من التكاليف المرتفعة و يفضي بالنتيجة إلى انخفاض أسعار المنتج على المستهلك، لافتاً إلى أن منح مادة المازوت لمزارعي القمح في هذا الوقت يسهم في إنقاذ الموسم وخصوصاً القمح المروي الذي بات بحاجة إلى ريات إضافية نتيجة قلة وتذبذب الهاطل المطري خلال الموسم الجاري.

وتبلغ المساحات المزروعة بالقمح المروي في درعا هذا العام 10500 هكتار متجاوزة الخطة الموضوعة والبالغة 9000 هكتار، وحسب أرقام مديرية التخطيط والإحصاء في المديرية تقدر المساحات المزروعة بالخضار الصيفية للموسم الجاري بـ 2664 هكتاراً متجاوزة الخطة المقررة البالغة 1292 هكتاراً، يضاف إليها 3100 مساحة مقدرة لزراعة البندورة.

وتشمل الخضار الصيفية المزروعة محاصيل الفليفلة والباذنجان والخيار والكوسا وغيرها بينما، ضمت الخضار الشتوية المزروعة محاصيل الزهرة والملفوف والجزر والخس والبقدونس وغيرها، ما يسهم بتوفير كميات إضافية للسوق المحلية ويضمن استقراراً للأسعار.

ويعد النقص في مادة المازوت من أكثر المشاكل التي يعانيها المزارعون في المحافظة وخصوصاً للزراعات المروية وحاجتها إلى تشغيل مولدات الديزل لضخ المياه والتي تستهلك ما بين 5 إلى 7 ليترات من المازوت في الساعة الواحدة – حسب استطاعتها – ويطالب المزارعون بزيادة المخصصات لتشمل أشهر الصيف كلها، ما يقلل من حاجتهم إلى تأمين المادة من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة تجاوزت 2000 ليرة لليتر الواحد.