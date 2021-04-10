الصحة: 110 إصابة و 8 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 115 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 115 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 20118 شفيت منها 13895 وتوفيت 1368 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 10 نيسان 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

25 في اللاذقية

21 في حلب

18 في دمشق

15 في السويداء

9 في طرطوس

8 في حماة

7 في حمص

4 في درعا

3 في دير الزور

=الشفاء:

16 في طرطوس

15 في دمشق

15 في اللاذقية

14 في حلب

14 في ريف دمشق

13 في حمص

11 في درعا

11 في دير الزور

3 في حماة

3 في القنيطرة

=الوفاة:

3 في دمشق

2 في دير الزور

2 في اللاذقية

1 في حمص