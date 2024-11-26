الضوضاء خطر يهدد الإنسان.. والصحة العالمية تحذِّر ‏

تشرين:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ التعرض لضوضاء أعلى من 85 ديسيبل لمدة 8 ساعات يسبب الإصابة بأمراض ‏القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي، واختلال الاتصال بين الدماغ والأعضاء السمعية.‏

وتشير مجلة “”‏The Lancet‏ العلمية إلى أنّ التلوث الضوضائي يعدّ شكلا من أشكال التأثير المادي المدمر على ‏البيئة، على غرار تلوث الهواء.‏

ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية يعاني واحد من كل سبعة بالغين في أوروبا من طنين الأذن، وبالإضافة إلى ‏مشكلات السمع، يؤثر التلوث الضوضائي على القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي. كما يسبب اضطراب النوم ‏والإجهاد ومشكلات في الجهاز العصبي وضعف منظومة المناعة، ما يزيد من احتمال تطور الأمراض المزمنة.‏

ويوصي العلماء بضرورة الاهتمام بتخفيض مستوى الضوضاء في المدن لتحسين نوعية النوم وبالتالي تقليل تأثيرها ‏السلبي على الصحة، حسبما أكد موقع” ‏gazeta.ru‏””.‏

إلى ذلك، أكدت دراسة أمريكية حديثة أنّ الضوضاء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، حيث اكتشف ‏علماء جامعتي بوسطن وأوريغون في الولايات المتحدة أنّ الأشخاص الذين يتعرضون لمستويات عالية من ضجيج ‏الطائرات يزداد خطر إصابتهم بالسمنة وأمراض القلب.‏

وشملت الدراسة حوالي 75 ألف شخص يعيشون بالقرب من المطارات الأمريكية الكبيرة، حيث قاس الباحثون مستوى ‏الضوضاء في أماكن إقامة هؤلاء الأشخاص وجمعوا معلومات عن صحتهم. واتضح لهم أنّ الأشخاص الذين تعرضوا ‏لمستوى ضوضاء الطائرات الذي أعلى بكثير من 45 ديسيبل كانوا أكثر عرضة للمعاناة من أمراض القلب والأوعية ‏الدموية مثل السمنة وزيادة مؤشر كتلة الجسم.‏

ووفقاً للعلماء يبلغ مستوى صوت الهمس 30 ديسيبل، ومستوى صوت المحادثة العادية 50 ديسيبل.‏

ويشير الباحثون، إلى أنّ ضجيج الطائرات أكثر إزعاجاً للناس من الضوضاء الصادرة عن وسائل النقل الأخرى. ‏ويعتقدون أنّ ضجيج الطائرة قد يزيد من الاستجابة للتوتر واضطراب النوم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، ‏وبالتالي خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.‏

ويعرّف الباحثون الضوضاء بأنها اهتزازات تنتقل عبر الهواء وتقع ضمن النطاق الذي يدركه السمع البشري، ولكن ‏الأصوات العالية التي تتجاوز المستوى المقبول، خاصة عند التعرض لها فترات طويلة، تشكل خطراً صحياً جسيماً، ‏يمكن أن تسبب تطور طنين الأذن، وهو اضطراب في الاتصال بين الدماغ وأعضاء السمع، وفي الحالات الشديدة ‏يؤدي ذلك إلى فقدان السمع التام.‏