لقاءات الأسبوع الثامن من الدوري السلوي الممتاز للسيدات

تشرين- هيفاء الإبراهيم :‏

لقاءات سلوية أنثوية قادمة في الأسبوع الثامن من الدوري العام الممتاز للسيدات سيتم تفعيلها ‏غداً الخميس بلقاء الفريقين الجارين، الجلاء واليرموك عند الساعة الخامسة مساء في صالة ‏الجلاء الرياضية، فيما يلتقي في صالة الحمدانية الرياضية في حلب أيضاً فريقا الأهلي ‏وضيفه فريق الأشرفية عند الساعة الرابعة مساء، وفي لقاء ليلي في الصالة نفسها لقاء فريقي ‏الحرية والثورة المتصدر، بينما تستكمل منافسات هذا الأسبوع يوم السبت المقبل في الصالة ‏الرياضية الأولى في اللاذقية بلقاء فريقي حطين والوحدة عند الساعة الخامسة مساء.‏

من جهة أخرى فقد شهد الأسبوع السابع الماضي ضمن لقاءات مرحلة الذهاب من هذا الدوري ‏سلسلة من المنافسات المتفاوتة المستوى والأداء بين الفرق أسفرت عن فوز الثورة على الوحدة ‏بنتيجة ٦٢ /٤٥ نقطة وأهلي حلب على بردى بنتيجة ٦٨/ ٥٨ نقطة، والجلاء على حطين ‏بنتيجة ٥٣ / ٢٩ نقطة، والحرية على الأشرفية بنتيجة ٧٢/ ٦٤ نقطة.‏

وبالتالي يصبح ترتيب الفرق كالتالي، الثورة أولاً برصيد ١٢ نقطة، وثانياً أهلي حلب برصيد ‌‏١٢ نقطة، وثالثاً الوحدة برصيد ١١ نقطة، ورابعاً بردى برصيد ١١ نقطة، وخامساً الجلاء ‏برصيد ٩ نقاط، وسادساً حطين برصيد ٨ نقاط، وسابعاً الحرية برصيد ٨ نقاط، وثامناً ‏الأشرفية برصيد ٧ نقاط، وتاسعاً وأخيراً اليرموك برصيد ٦ نقاط.‏