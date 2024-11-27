لقاءات الأسبوع الثامن من الدوري السلوي الممتاز للسيدات
تشرين- هيفاء الإبراهيم :
لقاءات سلوية أنثوية قادمة في الأسبوع الثامن من الدوري العام الممتاز للسيدات سيتم تفعيلها غداً الخميس بلقاء الفريقين الجارين، الجلاء واليرموك عند الساعة الخامسة مساء في صالة الجلاء الرياضية، فيما يلتقي في صالة الحمدانية الرياضية في حلب أيضاً فريقا الأهلي وضيفه فريق الأشرفية عند الساعة الرابعة مساء، وفي لقاء ليلي في الصالة نفسها لقاء فريقي الحرية والثورة المتصدر، بينما تستكمل منافسات هذا الأسبوع يوم السبت المقبل في الصالة الرياضية الأولى في اللاذقية بلقاء فريقي حطين والوحدة عند الساعة الخامسة مساء.
من جهة أخرى فقد شهد الأسبوع السابع الماضي ضمن لقاءات مرحلة الذهاب من هذا الدوري سلسلة من المنافسات المتفاوتة المستوى والأداء بين الفرق أسفرت عن فوز الثورة على الوحدة بنتيجة ٦٢ /٤٥ نقطة وأهلي حلب على بردى بنتيجة ٦٨/ ٥٨ نقطة، والجلاء على حطين بنتيجة ٥٣ / ٢٩ نقطة، والحرية على الأشرفية بنتيجة ٧٢/ ٦٤ نقطة.
وبالتالي يصبح ترتيب الفرق كالتالي، الثورة أولاً برصيد ١٢ نقطة، وثانياً أهلي حلب برصيد ١٢ نقطة، وثالثاً الوحدة برصيد ١١ نقطة، ورابعاً بردى برصيد ١١ نقطة، وخامساً الجلاء برصيد ٩ نقاط، وسادساً حطين برصيد ٨ نقاط، وسابعاً الحرية برصيد ٨ نقاط، وثامناً الأشرفية برصيد ٧ نقاط، وتاسعاً وأخيراً اليرموك برصيد ٦ نقاط.