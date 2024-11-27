رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة ‏بتعديل سعر الإسمنت البورتلاندي وتصديق عقود لصالح عدد من الجهات العامة.‏

وتضمنت الموافقات تأييد مقترح وزارة الصناعة بتعديل سعر مبيع مادة الإسمنت ‏البورتلاندي المعبأ عيار “32.5” المنتج لدى القطاع العام ليصبح 1.950.000 ليرة ‏سوري /طن متضمناً التكاليف وهامش ربح ورسم الإنفاق الاستهلاكي، وعلى أن يتم ‏تسعير باقي أصناف الإسمنت وفق المعادلات المحسوبة لدى الشركة المنتجة لها. ‏

وشملت تصديق العقد المبرم لصالح الشركة السورية للنفط لتنفيذ طرقات بقايا مقالع ‏للحفارات في المواقع التابعة لمديرية حقول المنطقة الوسطى وضمن محافظتي ‌‏(حمص – ريف دمشق) بقيمة إجمالية قدرها نحو “1.7” مليار ليرة، والعقد المبرم لصالح ‏محافظة ريف دمشق لبناء جناح في الثانوية الصناعية المهنية في سعسع بقيمة إجمالية ‏قدرها “1.2” مليار ليرة، على أن يضم الجناح الذي سيتم بناؤه قاعة تدريب مهيأة ‏وظيفياً لتكون مقراً لمهنة ميكانيك المركبات. ‏

وتخدم الثانوية الصناعية مناطق “كناكر-ديرماكر- بيت سابر-بيت تيما- مزرعة- بيت ‏جن كفر حور-دربل – المعز- القروصة – حينة- مرفا” ويبلغ عدد الطلاب المسجلين ‏في الثانوية 295 طالباً، وتحتوي على اختصاصين “تبريد وتكييف- ميكانيك ‏مركبات”.‏

وتضمنت أيضاً تصديق العقد المبرم لصالح مديرية صحة درعا لتوريد مواد مخبرية ‏لزوم المديرية بقيمة إجمالية 637 مليون ليرة والعقد المبرم لصالح الهيئة العامة ‏لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتوريد مواد استهلاكية متنوعة لزوم كافة الأقسام ‏الطبية في المشفى بقيمة إجمالية قدرها ”1.6″ مليار ليرة.‏