رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتعديل سعر الإسمنت البورتلاندي وتصديق عقود لصالح عدد من الجهات العامة.
وتضمنت الموافقات تأييد مقترح وزارة الصناعة بتعديل سعر مبيع مادة الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار “32.5” المنتج لدى القطاع العام ليصبح 1.950.000 ليرة سوري /طن متضمناً التكاليف وهامش ربح ورسم الإنفاق الاستهلاكي، وعلى أن يتم تسعير باقي أصناف الإسمنت وفق المعادلات المحسوبة لدى الشركة المنتجة لها.
وشملت تصديق العقد المبرم لصالح الشركة السورية للنفط لتنفيذ طرقات بقايا مقالع للحفارات في المواقع التابعة لمديرية حقول المنطقة الوسطى وضمن محافظتي (حمص – ريف دمشق) بقيمة إجمالية قدرها نحو “1.7” مليار ليرة، والعقد المبرم لصالح محافظة ريف دمشق لبناء جناح في الثانوية الصناعية المهنية في سعسع بقيمة إجمالية قدرها “1.2” مليار ليرة، على أن يضم الجناح الذي سيتم بناؤه قاعة تدريب مهيأة وظيفياً لتكون مقراً لمهنة ميكانيك المركبات.
وتخدم الثانوية الصناعية مناطق “كناكر-ديرماكر- بيت سابر-بيت تيما- مزرعة- بيت جن كفر حور-دربل – المعز- القروصة – حينة- مرفا” ويبلغ عدد الطلاب المسجلين في الثانوية 295 طالباً، وتحتوي على اختصاصين “تبريد وتكييف- ميكانيك مركبات”.
وتضمنت أيضاً تصديق العقد المبرم لصالح مديرية صحة درعا لتوريد مواد مخبرية لزوم المديرية بقيمة إجمالية 637 مليون ليرة والعقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتوريد مواد استهلاكية متنوعة لزوم كافة الأقسام الطبية في المشفى بقيمة إجمالية قدرها ”1.6″ مليار ليرة.