توقف  معبر  العريضة الحدودي عن العمل  بشكل كامل.. دمار كبير بالمنشآت الحيوية والبنية التحتية

تشرين – رفاه نيوف

أصابت مركز العريضة الحدودي ، الواقع بين سورية ولبنان، أضرار واسعة نتيجة العدوان الاسرائيلي عليه صباح اليوم.

أمين عام محافظة طرطوس المهندس حسان حسن أكد أن العدوان استهدف المنشآت الحيوية فيه. وقد ألحق الهجوم دماراً كبيراً بالبنية التحتية للمركز، ما أثر بشكل مباشر في قدرته على تقديم الخدمات.

وتضرر جسر نهر الكبير الجنوبي بشكل كامل، ما أدى إلى انقطاع الحركة المرورية عبر هذا المعبر الحيوي.

و أصاب الدمار- كما بين حسن- حاجز المغادرة، الذي تعرض لتلف واسع في المباني والتجهيزات، بما فيها الأجهزة المستخدمة لتسهيل حركة العبور.

و النقطة الطبية داخل المركز لم تسلم من الأذى، حيث تعرضت لتخريب شامل طال الأثاث والزجاج والنوافذ، ما أدى إلى تعطيل خدماتها بشكل كامل. كما أصاب العدوان مبنى الهجرة والجوازات، حيث انهارت بعض الأسقف وتعرضت الأبواب والنوافذ للتدمير، ما زاد من تعقيد الأوضاع.

وامتدت الأضرار لتشمل مرافق حيوية أخرى داخل المركز، مثل دورات المياه والمظلات وأماكن الانتظار، ما جعل الحاجة إلى إعادة تأهيل شامل أمراً ضرورياً لضمان استمرار العمل في هذا المعبر الحدودي الهام.