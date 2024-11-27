بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات الدورة «16» للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السادس للمياه في المملكة الأردنية
متابعة – رجاء عبيد:
بمشاركة سورية انطلقت اليوم فعاليات الدورة «16» للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السادس للمياه في المملكة الأردنية الهاشمية تحت شعار »الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه».
ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول مناسبة لأزمة المياه في المنطقة العربية والحد من تأثير شح المياه وتأثيرها في الأمن الغذائي والاقتصادي, وتعزيز التعاون بين الدول العربية في القضايا المائية وتطوير تقنيات حصاد المياه والمصادر غير التقليدية لتعويض تراجع الوارد المائي والتغيرات المناخية في المنطقة العربية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، تم عرض فيلم تسجيلي عن أعمال المؤتمر تضمن أولويات العمل العربي المشترك بشأن مواجهة التحديات المناخية وخصوصاً شح المياه وضرورة العمل على توفير مصادر بديلة وإدارة القطاع المائي بشكل يدعم التنمية المستدامة.