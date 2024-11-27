بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات الدورة «16» للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السادس للمياه في ‏المملكة الأردنية

متابعة – رجاء عبيد:

بمشاركة سورية انطلقت اليوم فعاليات الدورة «16» للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السادس للمياه ‏في المملكة الأردنية الهاشمية تحت شعار »الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه».‏

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول مناسبة لأزمة المياه في المنطقة العربية والحد من تأثير شح المياه وتأثيرها في الأمن ‏الغذائي والاقتصادي, وتعزيز التعاون بين الدول العربية في القضايا المائية وتطوير تقنيات حصاد المياه والمصادر ‏غير التقليدية لتعويض تراجع الوارد المائي والتغيرات المناخية في المنطقة العربية.‏

وخلال الجلسة الافتتاحية، تم عرض فيلم تسجيلي عن أعمال المؤتمر تضمن أولويات العمل العربي المشترك بشأن ‏مواجهة التحديات المناخية وخصوصاً شح المياه وضرورة العمل على توفير مصادر بديلة وإدارة القطاع المائي بشكل ‏يدعم التنمية المستدامة.‏