تعديل أجور نقل الركاب في طرطوس

ثناء عليان

حدد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس تعرفة سيارات الأجرة العاملة على البنزين ضمن مدينة طرطوس والسرافيس ضمن المدينة وخارجها لتصبح أجرة التكسي العاملة على البنزين ضمن مدينة طرطوس 1200 ليرة بدل 700، كما تقررت زيادة أجرة «الميكرو باصات» العاملة على المازوت لتصبح 8 ليرات على كل كيلو متر بدلاً من 6 ليرات، حيث أصبحت أجرة السرافيس العاملة ضمن مدينة طرطوس 90 ليرة بدلاً من 70 ليرة ومن طرطوس إلى الشيخ سعد 125 ليرة بدلاً من 100 ليرة، وأصبحت التعرفة من طرطوس إلى الدريكيش 350 ليرة بدلاً من 250.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس يوسف حسن أن تسعيرة أجرة السيارات العامة والسرافيس الصادرة عن المكتب التنفيذي في طرطوس تم تعميمها على كافة الشُعب التموينية واللجان بكل القطاعات وهي سارية المفعول، حيث تم تفعيل التعرفة حسب المسافة، مؤكداً أن المخالفين ستطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة.