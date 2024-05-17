شكاوى من تأخر ترحيل القمامة بجديدة عرطوز البلد

ريف دمشق– رجاء عبيد

يشكو القاطنون بعدد من أحياء بلدة جديدة عرطوز البلد في محافظة ريف دمشق من تردي واقع النظافة، إذ تترك القمامة مكدسة بالحاويات عدة أيام إلى أن يتم ترحيلها.

ويشير عدد من القاطنين في البلدة بشكوى أرسلوها عبر «تشرين» إلى أن هناك أحياء لم تزرها آليات وعمال النظافة منذ أسبوعين وخاصة المناطق الممتدة من خزان الكورة باتجاه الزيتون، إذ تعاني من تكدس أكوام القمامة في كل مكان، وما زاد الطين بلة هو وجود كلاب نافقة بالقرب من الحاويات، الأمر الذي بات يفرض واقعاً صحياً خطيراً.

«تشرين» تواصلت مع رئيس البلدية المهندس هيثم غنيم الذي أكد أن عملية ترحيل القمامة تتم بشكل يومي، وأحياناً تصل إلى ثلاث مرات يومياً بحسب الحاجة.

ونوه غنيم بأن واقع النظافة من أولويات عمل البلدية، على الرغم من وجود معوقات تكمن بقدم آليات ترحيل القمامة، وقلة عدد عمال النظافة، طالباً من المواطنين التعاون مع البلدية فيما يتعلق بموضوع النظافة من خلال الالتزام بفترات رمي القمامة ووضعها في المكان المخصص.

وأوضح غنيم أنه تم في الآونة الأخيرة تجهيز المبيدات الحشرية ليتم رشها في كامل البلدة، لكن وضع الطقس تسبب في توقف العملية.

ووعد غنيم أنه سيتم التحقق من موضوع الشكوى المقدمة والعمل على معالجتها فوراً.

تصوير- موفق الحموي