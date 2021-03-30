المايسترو اللبناني غارو افيسيان في ضيافة الأوركسترا السورية

تشرين - خاص

تحيي الفرقة السيمفونية الوطنية السورية أمسية موسيقية بقيادة المايسترو اللبناني غارو افيسيان وبمشاركة عازف الهورن فؤاد شلغين، وذلك يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة مساء على خشبة المسرح الكبير في دار الأسد للثقافة والفنون- أوبرا دمشق. واختار المايسترو الضيف مجموعة من الأعمال العالمية لعباقرة المؤلفين الموسيقيين لتقديمها في هذا الحفل مثل: سان ساس، فون سوبي، بيتهوفن، برامز، شتراوس الابن.

وفي تصريح خاص لـ«تشرين»، قال المايسترو ميساك باغبودريان القائد الأساسي للفرقة السيمفونية الوطنية السورية: «إن استضافة قادة الأوركسترا هي تقليد عالمي وضروري لتقديم وجهات نظر في أداء الأعمال، وخبرة جديدة للفرقة من خلال معالجته النصوص الموسيقية ومن خلال معالجته النواقص التي يراها، أو طريقة الأداء وكيفية توجيهه الفرقة وتالياً يعطي خبرة جديدة للعازفين، إضافة إلى أن الحضور سيستمعون إلى وجهة نظر مختلفة للعمل الموسيقي نفسه الذي يؤديه كل قائد أوركسترا بأسلوبه، فضلاً عن خلق جسور للتعاون وعلاقات تبادل ثقافية بين الدول».

الجدير ذكره أن غارو افيسيان، قائد أوركسترا لبناني ومؤلف لموسيقا الحجرة، درس التأليف الموسيقي في المعهد الوطني «كوميداس» في أرمينيا، وحاصل على درجة الماجستير في الموسيقا، كتب الموسيقا للعديد من الأفلام وقاد العديد من فرق الأوركسترا وهو قائد للأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، وحاصل على العديد من الجوائز في لبنان وخارجه.