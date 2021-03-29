نعنوس: أقسام العزل بمشافي ريف دمشق مؤمنة بالمستلزمات اللازمة لمرضى كورونا

أكد مدير الصحة في محافظة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أن جميع أقسام العزل في المشافي المخصصة لاستقبال مرضى كورونا بالمحافظة مؤمنة بالمستلزمات والأوكسجين والأدوية اللازمة للمرضى إضافة إلى أنها مزودة بألبسة الوقاية الضرورية لحماية الكوادر الطبية.

ونقلت «سانا» عن نعنوس قوله في تصريح للوكالة: أن المديرية اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة (أ) المعلنة من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار الوباء ومعالجة المصابين وهي جاهزة للانتقال إلى الخطة (ب) في حال دعت الحاجة من خلال زيادة عدد الأسرة في أقسام العزل والعناية.

وأشار مدير الصحة إلى أن أسرة العناية في مشافي القطيفة وجيرود والزبداني وقطنا والتل مشغولة بشكل كامل بالمرضى وتوجد أسرة في أقسام العزل جاهزة لاستقبال المرضى، مشيراً إلى تخصيص 30 سريراً في قسم العزل بمشفى القطيفة و5 أسرة عناية و16 سريراً في قسم العزل بمشفى قطنا و6 أسرة عناية و8 أسرة عزل بمشفى التل و6 أسرة عناية في مشفى جيرود و30 سرير عزل و4 أسرة عناية بمشفى الزبداني.

وشدد نعنوس على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا وارتداء الكمامة وغسل الأيدي بالماء والصابون والتعقيم المستمر والتباعد المكاني حفاظاً على صحتهم وصحة أطفالهم.