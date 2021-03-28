“إصدار” يحاور ريم الأطرش في ثقافي العدوي

دمشق - تشرين

يحاور “إصدار” في أمسيته السابعة الـدكتورة ريم منصور الأطرش، في تجربتها الروائية، ويعقب الحوار توقيع (الأطرش) لرواياتها، وذلك غداً الإثنين ، الـ (4) مساءً، في ثقافي العدوي بدمشق.

ويذكر مُعد برنامج “إصدار” ملهم الصالح أنّ الحوارية تتناول إصدارات (الأطرش) الروائية الأربعة: (إلى آخر الزمان، حياة الروح شآم، شآم الياسمين، من أوراقها)، وذلك للوقوف على منجزها السردي، واستخلاص سماته وخصائصه، واستكشاف القضايا التي تنحاز إليها، والتقنيات الفنية التي تشكل أسلوبيتها وشخصيتها الروائية.

يذكر أنّ د. ريم منصور الأطرش: مواليد دمشق، تحمل إجازة وماجستيراً في الأدب الفرنسي جامعة دمشق، ودكتوراة في اللغة الفرنسية وآدابها جامعة ليون الثانية (فرنسا)، وهي عضو المؤتمر القومي العربي، وتجيد الإسبانية والإنكليزية إضافة إلى لغة اختصاصها (الفرنسية)، والعربية لغتها الأم. كما عملت في تأسيس مكتبة الأسد الوطنية، وحققت في كتب عدة عن سيرة والدها منصور سلطان الأطرش، ومقالاته، ومخطوطاته، وكانت قد أطلقت موقعاً إلكترونياً باسم جدها: المجاهد سلطان الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى، وفي مدونتها الروائية؛ أصدرت أربع روايات (عن دار تساؤلات، ودار نينوى)، كما ترجمت للعربية عدة كتب عن الفرنسية والإسبانية والإنكليزية، وحازت منحة اليونسكو لإنجاز بحثها (الحرير في سورية)، وهي اليوم متفرغة للترجمة والبحث والتأليف.

يشار أخيراً إلى “إصدار”: برنامج شهري، ترعاه مديرية ثقافة دمشق، وهو معني بالمنتج الثقافي الإبداعي (الأدبي والفني)، من إعداد وحوار الإعلامي ملهم الصالح.