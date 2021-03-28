صدور أول كتاب في سورية يعالج الأزمة السياحية

تدمر- تشرين

صدر عن دار دلمون الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق كتاب باللغة العربية بعنوان: « إدارة الأزمات السياحية» إعادة تموضع المناطق السياحية بعد الأزمات للباحث السوري محمد صالح المقيم في إيطاليا بعد أن تم صدور الكتاب في أوروبا باللغة الإنكليزية والذي يعد أول كتاب في سورية يحلل ويعالج الأزمات السياحية وأسبابها واستراتيجيات التعافي منها في هذه الآونة.

الكتاب يقع بنحو ٢٠٠ صفحة من القطع الكبير، يتحدث فيه المؤلف عن السياحة وأنواعها ونقاط الضعف والقوة فيها ويركز على أهمية السياحة المستدامة التي تعدّ منتجاً سياحياً يُعتمد عليه بالأزمات وخارج الأزمات ثم ينتقل الكاتب للحديث عن استراتيجات حل الأزمة السياحية التي تمر بها سورية وكيفية التعافي منها.

ووضع المؤلف هذا الكتاب الذي قدمه وزير السياحة الأسبق سعدالله آغا القلعة إضافة لشهادات خبراء وشخصيات عالمية متخصصة في مجال السياحة تحت تصرف وزارة السياحة والقطاعات السياحية المختلفة بهدف إعادة السياحة إلى ألقها من جديد في سورية.