قيم الفن والجمال تنتصر على الإرهاب في الملتقى الثقافي لأطفال الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

أقام فرع طلائع البعث في الحسكة ملتقى ثقافياً تحت شعار (أملنا بشار لنكمل المشوار). تضمن مناظرة شعرية قدمتها الطفلتان تالا الزغير وفاطمة الفرحان من وحدة نسائم البر، وحلقة بحث عن المقدسات الوطنية قدمتها وحدة الشهيد ادوار ايواس، ومناظرة شعرية أخرى قدمتها الطفلتان رحمة الوكاع ومايا عبد الله من وحدة نسائم البر، ومسرحية بعنوان كان وأخواتها عن أهمية اللغة العربية قدمتها وحدة نسائم البر، التي قدمت أيضاً فقرة فنية، كما تضمن الملتقى تكريم الطفلتين نعمة ماهر الحسين الفائزة بالمرتبة الأولى في مجال القصة ورهام المطر الفائزة بالمرتبة الأولى في مجال الشعر في مسابقة الشاعر سليمان العيسى لأدب الأطفال، وبعد ذلك بدأ النقاش حول المحاور التي تضمنها الملتقى تحت عنوان قيم الفن والجمال تنتصر على الإرهاب والدمار.

وعلى هامش الملتقى قال أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في الحسكة المهندس تركي عزيز حسن لـ(تشرين): أثبت اليوم أطفال محافظة الحسكة في هذا الملتقى الثقافي، أنهم كبار بكل ما في هذه الكلمة من معنى، وخاصة عندما تحدثوا عن المقدسات بهذه الطريقة الرائعة هذه الثلاثية التي نعتز بها (القائد والعَـلَـم والجيش) والتي تم استهدافها منذ بدء العدوان على سورية إدراكاً من دول العدوان ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية المسلحة بأهمية ومعاني ودلالات هذه المقدسات لدى السوريين ، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل الذريع لأنهم اصطدموا بجدار منيع مستند إلى أربعة ركائز راسخة بمنتهى المتانة والقوة في أعماق وجدان الشعب السوري الأبي، وهذه الركائز هي انتصارات جيشنا الباسل وصمود الشعب وتضحيات الشهداء وحكمة القائد ، من هنا أشكر كل من ساهم في هذا الملتقى ليخرج بهذا التنظيم وهذا المستوى اللائق وبهذه الطريقة السهلة والبسيطة هدية من أطفال محافظة الحسكة إلى الشعب السوري مفعمة بحب الوطن ومقدساته القائد والعَـلَـم والجيش .

من جانبها، قالت أمين فرع طلائع البعث في الحسكة تيودورة مراد لـ(تشرين): أقول لأطفال طلائع البعث أنتم المستقبل الواعد، وانتم تقدمون اليوم رسالة تعرضون فيها المقدسات الوطنية في سورية، مفتخرين باعتزاز بالقائد والعَـلَـم والجيش ، أقف باحترام إلى ما قدمتموه لأنه رد قوي على أولئك الذين شنوها حرباً سياسية فعسكرية فحرب تجهيل، فحرب تجويع ورغم كل ما فعلوه مازال الشعب السوري صامداً، وما شهدناه اليوم على خشبة المسرح هو رسالة حقيقية نابعة من وجدان أطفال طلائع البعث، فالمشرفون بلوروا ودربوا لكن في القلب والوجدان ثمة عشق لهذا الوطن ولقائده الذي أحب الشعب فبادله الشعب الحب بالحب ، اليوم ومن خلال هذا الملتقى أطلق أطفال محافظة الحسكة رسالة للعالم أجمع مضمونها أربع كلمات فقط: (أملنا بشار وسنكمل المشوار).