الصحة: 150 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 115 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 115 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 18046 شفيت منها 12022 وتوفيت 1206 حالات.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 25 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

77 في دمشق

31 في ريف دمشق

8 في حمص

8 في طرطوس

6 في القنيطرة

6 في اللاذقية

5 في السويداء

5 في حماة

4 في حلب

=الشفاء:

18 في دمشق

17 في حلب

15 في اللاذقية

15 في طرطوس

14 في ريف دمشق

14 في حمص

8 في السويداء

8 في درعا

6 في حماة

=الوفاة:

4 في دمشق

3 في طرطوس

2 في اللاذقية

1 في حلب

1 في حمص