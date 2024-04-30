بايرن ميونيخ الألماني يستقبل ريال مدريد اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

تشرين:

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفاً على بايرن ميونخ الألماني، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، فى ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-24.

مواجهة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد هى المباراة الأكثر لعباً في تاريخ دوري أبطال أوروبا (26 مباراة)، 24 مباراة منها فى مراحل خروج المغلوب من المسابقة، وهي أيضاً الأكثر بين الفريقين.

ويدخل فريق ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد اقترابه من تحقيق لقب الدوري الإسباني، في المقابل، خسر الفريق البافاري لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عاماً.

ويأمل النادي الملكي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وذلك قبل مباراة الإياب على ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل الفريق الإسباني يوم الأربعاء 8 أيار، حيث يسعى الميرنغي لتسهيل مهمته للعبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يدخل الفريق البافاري اللقاء وهو يأمل في الثأر من ريال مدريد، حيث إن آخر مواجهات الفريقين شهدت التفوق لصالح ريال مدريد على مستوى دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

التقى الفريقان 26 مرة من قبل، وحسم بايرن ميونخ 12 مباراة لصالحه، مقابل 11 مواجهة للميرنغي، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وتعد تلك المباراة الثامنة التي تجمع الريال والبايرن في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وفشل البايرن في تحقيق أي انتصار في آخر 7 مباريات له أمام ريال مدريد، حيث تلقى 6 هزائم وتعادل وحيد، وهذه هي أطول فترة من دون فوز لفريق ألماني ضد منافس، فيما حقق الريال الفوز في آخر 3 مباريات على أرض بايرن ميونخ، 4-0 في موسم 2013/14، و2-1 في موسم 2016/17، و2-1 في موسم 2017/18.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا حيث انتصر في 7 وتعادل في 3 مناسبات.

دوري أبطال أوروبا

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب التعادل الإيجابي بنتيجة 4-4.

بينما خطف فريق بايرن ميونخ، بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على أرسنال الإنجليزي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي .

ماذا قال توخيل مدرب البافاري؟

المدرب توماس توخيل أكد أن فريقه بايرن ميونيخ الألماني جاهز لمواجهة التهديد الذي يمثّله النجم الإنكليزي جود بيلينغهام، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وستكون مواجهة الثلاثاء بين الميرنغي ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب القارية (14)، ومضيفه بايرن، المتوّج ست مرات، الأكثر تكراراً في تاريخ المسابقة الأعرق أوروبيا.

انضمّ بيلينغهام، ابن الـ 20 عاماً، إلى النادي الملكي قبل بداية الموسم قادما من بوروسيا دورتموند وبات في فترة قصيرة أحد أهم العناصر في التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي انشيلوتي ومن بين الأفضل في العالم، حيث يتصدر ترتيب هدافي الـ “ميرينغي” في الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفاً، على الرغم من مشاركته في خط الوسط.

وأثنى توخل (50 عاماً) على نجم منتخب “الأسود الثلاثة”، مشدداً على انه يلعب “دوراً رئيساً في مركز هجومي” في نادي العاصمة.

وتابع: “جود هو لاعب استثنائي. لقد كان رائعاً في الدوري الألماني، وكيفية تطوره تُظهر مستوى الشخصية التي يتمتع بها، وهذا ممكن فقط مع شخصية كبيرة”.

وأضاف: “كل من يلعب لريال مدريد يلعب تحت ضغط القميص. إنه بيلينغهام يلعب تحت ضغط الدفاع عن هذا النادي وكل التوقعات”.

وختم مدرّب باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي السابق، قائلاً: “يتعامل مع الأمر كما لو أنه لم يفعل أي شيء آخر من قبل. لكننا ندرك ذلك جيداً وسنحاول إيجاد الحلول اليوم “.