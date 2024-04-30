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المقداد يبحث مع وزير الدولة لوزارة الخارجية التشيكية العلاقات الثنائية وأهمية التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع وزير الدولة لوزارة الخارجية التشيكية راديك روبيش والوفد المرافق له العلاقات الثنائية بين البلدين، ونوه المقداد بدور هذه العلاقات في نقل الصورة الحقيقية للأوضاع في سورية إلى الدول الأخرى.
وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء على العلاقات الودية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية التشيك، وأهمية تطويرها في المجالات التي تخدم تطلعات ومصالح البلدين والشعبين السوري والتشيكي.
ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى دور هذه العلاقات في نقل الصورة الحقيقية للأوضاع في سورية إلى الدول الأخرى، مؤكداً شكر الحكومة السورية للتشيك على ما تقدمه من مساعدات ومشاريع تنموية تساهم في تخفيف أثر الحرب الإرهابية على سورية.
بدوره عبر الوزير روبيش عن أهمية التعاون والمشاورات بين حكومة التشيك والحكومة السورية للوقوف على حقيقة الأوضاع في سورية والتطورات السياسية في المنطقة، ما سيساهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً حرص التشيك على تقديم المساعدة الإنسانية الممكنة للشعب السوري ورفضها للإرهاب بكل أشكاله.
وكان وزير الدولة التشيكي قد أجرى في وقت سابق اليوم مشاورات ثنائية مع نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ.

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