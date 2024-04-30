كرة رجال دير الجرد تستعد للتصفيات المؤهلة لكرة الأولى

طرطوس – أحمد بلال:

تتأهب كرة رجال دير الجرد لخوض منافسات الأدوار النهائية المؤهلة لدوري كرة الأولى والذي من المقرر انطلاقه في الفترة من 9 حتى 14 من شهر أيار المقبل.

حيث سيخوض فريق رجال دير الجرد مباريات التجمع للمرة الأولى في تاريخه تحت أنظار ومتابعة جماهيره التي تنتظر أن ترى فريقها ضمن عداد الفرق الأربعة المتأهلة لدوري رجال الأولى، اذ أوقعته القرعة التي أجريت في مقر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق رجال الضاهرية من حماة والنضال من دمشق وجيش حلب.

وعلى أرض الملعب الصناعي في اللاذقية يفتتح رجال دير الجرد أولى محطاته عندما يلتقي مع فريق النضال ثم يواجه فريق رجال جيش حلب ويختتم مواجهاته بلقاء الضاهرية وذلك في 10 و 12 و14 من شهر أيار المقبل.

مدرب فريق رجال دير الجرد محمود صبح أكد أن الفريق ومنذ انتهاء دوري المحافظة دخل في معسكر مغلق بمعدل حصة تدربية يومياً وذلك لرفع جهوزية الفريق إلى أعلى الدرجات ونوه صبح بأن فرق المجموعة تمتلك عناصر خبرة وعناصر شابة مؤثرة ضمن صفوفها ولكنه أشار في الوقت ذاته على تصميم وإرادة جميع لاعبي وكوادر النادي لبلوغ الهدف والوصول إلى صدارة المجموعة.

مهاجم فريق دير الجرد حسن حميدوش أكد أن الفريق هو الأكثر تركيزاً واستغلالاً للفرص ويمتلك دكة بدلاء جيدة وأقل أخطاء طوال التسعين دقيقة يمتلك حظوظاً قوية في التأهل ومؤكداً ضرورة مساندة جماهير النادي لهم لأنه -حسب رأيه- تلعب دوراً أساسياً في انتصار الفريق وتشكل دافعاً حماسياً لجميع اللاعبين.