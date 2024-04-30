مباحثات سورية – كوبية لتعزيز العلاقات في المجال البرلماني

تشرين

بحث رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الكوبية الدكتور محمد عبد الحليم جري مع رئيس لجنة الصداقة الكوبية السورية ميغيل انريكي تشاربونيت في مقر البرلمان الكوبي تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

وأدان الدكتور جري الحصار الأمريكي المستمر على كوبا منذ أكثر من ستين عاماً، معرباً عن “شكره لمواقف كوبا الداعمة لسورية في المحافل الدولية”.

بدوره أشار السفير السوري لدى كوبا الدكتور غسان عبيد إلى التنسيق العالي بين الوفود السورية والكوبية في المحافل الدولية تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مبيناً “أهمية العمل المشترك على تبادل الخبرات والوفود البرلمانية وتعزيز الزيارات بين البلدين الشقيقين”.

من جانبه أكد تشاربونيت أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومبنية على أسس ثابتة، وزيارة وفد برلماني سوري لكوبا لها أهمية في تعزيز العلاقات بين البلدين، معرباً عن “شكره لسورية بسبب مواقفها التاريخية الداعمة لبلاده”.

ويضم الوفد السوري الذي يترأسه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الكوبية الدكتور محمد عبد الحليم جري كلاً من النائب عيسى وسوف والنائب محمد أحمد جبرائيل والنائب أحمد حسن ومحمد يحيى شيخو.

حضر اللقاء الملحق الدبلوماسي في السفارة علي عباس، وأعضاء لجنة الصداقة الكوبية النائب مرسيدس والكيريا ويليامس خيمينيز والنائب ديانليس غونزاليس إيسكالانتي.