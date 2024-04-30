وزير الأوقاف يعلن انتهاء التسجيل لموسم الحج وتفعيل المسار الإلكتروني للحصول على التأشيرات

دمشق- تشرين

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد انتهاء التسجيل لموسم الحج للعام الحالي وتفعيل المسار الإلكتروني اليوم لحجاج سورية من قبل المملكة العربية السعودية للحصول على التأشيرات.

وأشار الوزير السيد خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء المجموعات وأمناء أفواج الحج السوري لموسم 1445 هجري إلى أنه تم إغلاق المنصة الإلكترونية من قبل وزارة الداخلية بعد انتهاء المفاضلة العمرية وتسديد الرسوم المتوجبة في المصرف لصالح وزارة الحج السعودية وتفعيل المسار الإلكتروني اليوم لحجاج سورية من قبل المملكة العربية السعودية للحصول على التأشيرات والبدء بمرحلة إدخال البيانات المطلوبة.

وأكد الوزير السيد أنه يتوجب على رؤساء مجموعات الحج الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف والحرص على خدمة حجاج بيت الله الحرام من المواطنين السوريين الذين عزموا على أداء فريضة الحج لهذا العام، وضرورة المسارعة لإرسال البيانات المطلوبة للمسار الإلكتروني.