تراجع ملحوظ بإصابات كورونا في روسيا

تشهد روسيا تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت السلطات الصحية فيها 8457 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في 85 منطقة إدارية من بينها 1042 إصابة في العاصمة موسكو.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي وباء كوفيد19 في روسيا في تقريرها اليوم أن 427 وفاة وقعت في غضون الليلة الماضية وشفي من الإصابة 10860 شخصاً.

وأشارت الغرفة إلى أن مجموع الوفيات الحاصلة نتيجة الإصابة بوباء كورونا وصل إلى 95818 من بين 4 ملايين و474610 مصابين شفي منهم 4 ملايين و99045 شخصاً حتى اليوم.

«سانا»