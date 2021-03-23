تشغيل مشافي طرطوس بطاقتها القصوى لمصلحة مرضى كورونا

طلب وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش من مديرية صحة طرطوس إيقاف العمليات الباردة وتشغيل المشافي بالطاقة والإمكانت القصوى لمصلحة مرضى كورونا وذلك مع تطور أوضاع الإصابات.

وفي تعميم على الهيئات العامة لمشفيي «الباسل» و«بانياس» في طرطوس طلب وزير الصحة إيقاف العمليات الباردة بدءاً من الـ 24 من آذار الجاري مع استمرار العمليات الإسعافية والأورام فقط وتطبيق خطة استدعاء الكوادر في حالة الطوارئ وتشغيل المشافي بالطاقة القصوى وكامل القدرات والإمكانات لمصلحة مرضى كورونا.

كما تضمن التعميم مراجعة خطة تأمين الكادر البشري للأسرة والأقسام التي تمت إضافتها لمصلحة مرضى الجائحة وخاصة قسم العناية وتطبيق نظام الإقامة على الأطباء المقيمين والمقيمين الفرعيين من حيث الدوام والمناوبات واستثمار اختصاصيي وفنيي التخدير في أقسام العناية لمصلحة مرضى الجائحة.

وطلب وزير الصحة في 20 الشهر الجاري من بعض مشافي دمشق إيقاف العمليات الباردة وتشغيلها بالطاقة والإمكانات القصوى لمصلحة مرضى كورونا.

«سانا»