العراق.. ملاحقة إرهابيي «داعش» في الأنبار

بدأت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي شرق محافظة الأنبار.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان نقله موقع «السومرية نيوز»: إن «قوة من اللواء السابع في الحشد الشعبي والفرقة الـ 10 من الجيش العراقي أطلقوا عملية لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة».

في غضون ذلك، عثرت القوات الأمنية على مخبأ يضم 520 قذيفة هاون مختلفة الأحجام في الجرايشي بمنطقة المعامل في بغداد وتمت معالجتها من قبل وحدات الهندسة.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي «داعش» في مختلف المناطق العراقية.