بحضور رسمي وإعلامي وثقافي.. إطلاق العرض الخاص للفيلم السينمائي “أنت جريح”

ميسون شباني

أطلقت وزارة الإعلام اليوم وبحضور رسمي وإعلامي وثقافي في دار الأسد للثقافة والفنون العرض الخاص للفيلم السينمائي “أنت جريح” تأليف قمر الزمان علوش وإخراج ناجي طعمي ومن إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

ويحتفي الفيلم ببطولات وتضحيات جنود الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب، وتدور حكايا الفيلم حول الإنسان وتفاصيله التي يحملها بداخله، ويتناول بطولات الجيش العربي السوري، وحبّ رجاله للتضحية بكل شيء أمام مصلحة الوطن، بالإضافة إلى انعكاس وارتداد كل ما يجري حولنا على الذات الإنسانية وتصرفاتها، وتفاعلها مع الظروف المحيطة.

يشارك في بطولة الفيلم كل من: نادين خوري، كندا حنا، محمد حداقي، توفيق إسكندر، خالد شباط، بلال مارتيني، علي صطوف، محسن غازي، محمد قنوع، سلوى جميل، فادي زغيب…. وآخرون.

وأشار الكاتب قمر الزمان علوش في تصريح خاص لـ”تشرين” بأن الفيلم يقدم إجابات عن تساؤلات عديدة تؤكد على وحدة الدم السوري وأن جمالية الفيلم تجسدّت في صمود الجيش العربي السوري وعقيدته الراسخة في الدفاع عن البيت والحديقة وكل ما تراه عيناه من جمال وحمايته من الإرهاب الأسود.

وأضاف: “يمكن تلخيص الفيلم بكلمة “الحياة” بكل ما تحمله من قيم مختلفة، وما تحتاجه من قوة، وما تمنحه من مشاعر متفاوتة تتراوح بين الحب وأشياء أخرى لتكون المعركة مع الذات أولاً منطلقة من خلالها إلى كل ما هو محيط بنا.

كما عبرت الفنانة كندا حنا عن سعادتها بشخصية “نايا ” وبحالة الشغف التي عاشتها عبر تفاصيل الفيلم، ونوّهت بأن الفيلم حمل طاقة من المشاعر المتفاوتة في حرارتها من خلال لحظات تتقلّب بين الفرح والحزن، وتؤكد عبر مسار الأحداث أن الثابت فيها هو “الحياة” خاصة عندما تختار “نايا” طريقها عن سابق مبدأ وإرادة ..

تصوير يوسف بدوي