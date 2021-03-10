الحوثي: سنواصل التصدي للمخططات الأمريكية ضد اليمن

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أن الشعب اليمني سيواصل تصديه للمخططات الأمريكية ضد بلاده، مشيراً إلى أن واشنطن ترمي إلى السيطرة على اقتصاد اليمن وتأجيج التوترات والانقسامات فيه.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة اليوم: إن الأمريكيين سعوا لتعزيز الانقسامات في البلاد، ويعد استهدافهم لبلدنا خطيراً وشاملاً ويستهدف جميع فئات الشعب، مضيفاً: إن الاستهداف العسكري الأمريكي لليمن كان بهدف التوسع وزيادة انتشار قواعد واشنطن لضمان السيطرة العسكرية على البلاد بشكل كامل.

وأشار الحوثي إلى أن الإرهابيين التكفيريين نموذج مصنوع لتحقيق السيطرة الأمريكية وهم يتحركون وفق الأهداف التي وضعتها أمريكا خدمة للعدو الإسرائيلي، مؤكداً أنهم بمختلف تشكيلاتهم كانوا الأداة الرئيسة لتنفيذ المخطط الأمريكي الغربي الإسرائيلي في المنطقة.

“سانا”