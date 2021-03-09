الإصابة تحرم نيمار من مواجهة برشلونة إياباً

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يستطيع اللحاق بمواجهة برشلونة غداً في إياب الدور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح النادي الباريسي في بيان رسمي أن نيمار استأنف تدريباته الجزئية مع الفريق الأسبوع الماضي وسيواصل عملية التعافي الفردي وسيخضع لفحص خلال الأيام المقبلة لتحديد إمكانية مشاركته في المباريات مع الفريق.

وكان باريس سان جيرمان حقق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.