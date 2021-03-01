قصائد عربية مُغناة بمناسبة يوم اللغة العربية

دمشق - تشرين

تقيم اللجنة الفرعية للتمكين للغة العربية في وزارة الثقافة الأربعاء القادم، عند الساعة 12 ظهراً احتفالية بعنوان (قصائد عربية مُغنّاة) في رحاب مكتبة الأسد الوطنية في دمشق، وذلك احتفاءً باليوم العربي للغة العربية.

وعن هذه الاحتفالية، والتحضيرات التي سبقتها تحدث رئيس اللجنة الفرعية للتمكين للغة العربية في وزارة الثقافة الدكتور ثائر زين الدين إلى (تشرين) قائلاً: أحبت اللجنة الفرعية لتمكين اللغة العربية في وزارة الثقافة، وبإشارة لطيفة من وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح، أن تخرج عن الجانب التقليدي في احتفالية اللغة العربية، والتي ستُقام في هذا العام، بمناسبة اليوم العربي للغة العربية، احتفالية تحتفي بالقصائد العربية المُغنّاة. وقد اختارت اللجنة بالتعاون مع المختصين في وزارة الثقافة، ودار الأسد للثقافة والفنون، والمعهد العالي للموسيقا، مجموعة من الأغنيات، منها: (يا نسمة تسري – أيظن – أيّها الفُلك – سكن الليل) بمرافقة خماسي موسيقا من روح الشرق.

وأضاف: سأفتتح هذه الاحتفالية بقصيدتين قصيرتين من شعري. وفي الختام يسعدنا بالتأكيد أن يهتم محبو اللغة العربية بهذه الاحتفالية، وأن تكون، كما سبق أن ذكرنا، مختلفة عن الاحتفاليات التقليدية.