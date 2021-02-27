استجابة لما طرحته «تشرين» ترحيل المكب العشوائي في «جوب ياشوط»

تشرين – زهير المحمد

استجابة الى ماطرحته صحيفة «تشرين» على موقعها بتاريخ 16 شباط الحالي تحت عنوان: «مكب عشوائي للنفايات في جوب ياشوط» باشرت ورش محافظة اللاذقية بأعمال إزالة مكب غير مخصص للنفايات على الطريق الواصل بين قرية جوب ياشوط و بلدة بتمانا في ريف جبلة ..

أعمال ترحيل المكب لاقت ترحيباً وارتياحاً كبيرين من قبل القاطنين في القرية والقرى المجاورة بعد الانتهاء من كابوس التلوث البيئي لما كان يسببه هذا المكب من انتشار للقاذورات بشكل عشوائي على الطرقات المحيطة به إضافة إلى أن تلك القاذورات بدأت بالزحف نحو القرى القريبة من المكب.

«تشرين » تواصلت مع مدير الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية محمد علي الذي أشار إلى أنه وبعد ورود شكاوى أهالي قرية جوب ياشوط عبر الصحيفة تم على الفور التواصل مع بلدية بتمانا التي تتبع لها القرية ، وتمت مؤازرة البلدية بعدد من آليات ترحيل النفايات إضافة إلى عمال نظافة وتم خلال خمسة أيام من العمل ترحيل كل النفايات التي كانت ضمن المكب العشوائي والعمل على نقلها إلى مكب نفايات البصة .