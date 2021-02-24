معضمية الشام تشكو سوء الطرقات ..!

دمشق - مايا حرفوش

يعاني سكان بلدة معضمية الشام في ريف دمشق من وجود حفر كبيرة في كل الطرقات في البلدة وتراكم مياه الأمطار فيها بمجرد هطل الأمطار.

المواطن عثمان من سكان البلدة يقول: في كل مرة تقوم محافظة ريف دمشق بتزفيت بعض الشوارع الرئيسية إضافة إلى ترقيع بعضها الآخر ولكن الشوارع الفرعية تبقى من دون تزفيت على الرغم من أنها تعاني من حفر كبيرة ومطبات كثيرة تشكل خطراً على جميع السكان في المنطقة ولاسيما الأطفال عند خروجهم في كل يوم إلى المدارس، فهم معرضون للخطر بشكل يومي للسقوط في تلك الحفر التي باتت تمتلىء بالمياه مع أول قطرة مطر، وعلى الرغم من مطالبتنا أكثر من مرة محافظة ريف دمشق بتزفيت الشوارع إلا أنها في كل مرة تقوم بتزفيت الشوارع الرئيسية وتترك الفرعية التي هي الأكثر حاجة للتزفيت وتقوم في كل فترة بحفر بعض الطرقات لتمديد شبكات هواتف أرضية أو لصيانة شبكات الصرف الصحي ومن ثم تبقى تلك الحفر مردومة من دون زفت. بدوره المواطن سعيد يقول: منذ سنوات عدة طالبنا بإعادة تأهيل بعض شوارع البلدة التي يشكو الكثير منها من وجود حفر كبيرة وعميقة تشكل خطراً كبيراً على المارة , ومع ذلك تركت محافظة ريف دمشق والبلدية تلك الحفر على حالها ولم تقم حتى بترقيعها، مطالباً بضرورة الإسراع بترقيع تلك الحفر ريثما يتم تزفيتها بالكامل إن كانت هناك نية لتزفيتها.

وفي رده على شكاوى المواطنين أكد رئيس بلدية المعضمية بسام سعدة أن هناك أعمالاً لإعادة تأهيل كل الشوارع الرئيسية في البلدة وتزفيتها بشكل كامل إلا بعض الأحياء في البلدة التي تعرضت للدمار من قبل المجموعات الإرهابية هي التي تعاني من تلك المشكلة.

وأشار سعدة إلى أنه تم تقديم أربعة مشاريع لمحافظة ريف دمشق تشمل كلاً من الحي الشرقي والشمالي والمساكن وحي البحصاص، لكنها متوقفة حتى تاريخ 15 آذار المقبل نتيجة لسببين هما سوء الأحوال الجوية وليتم رصد الاعتماد المالي لها.

من جهته محمد مضاوية – عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لقطاع البلديات أكد أنه بناء على زيارة المحافظ للبلدة منذ فترة قمنا بمخاطبة رئيس البلدية لإعداد كشف إصلاح للصيانة الطرقية لعدد من الطرقات في البلدة للمباشرة بإعادة تأهيلها وصيانتها وسيتم خلال الشهر القادم مد قميص إسفلتي كامل للطرقات التي هي بحاجة ماسة له وستتم صيانة طرقات أخرى عن طريق (الترقيع) لبعض الحفر التي وضعها يحتاج فقط إلى ترميم.