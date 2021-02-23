أهالي مزة جبل يطالبون بالإسراع في تسوية حفر الصرف الصحي

دمشق - منال الشرع

منذ أكثر من شهر بدأت محافظة دمشق بأعمال صيانة للصرف الصحي وشبكة المياه في منطقة المزة جبل – طلعة جامع الفتح، الأمر الذي أربك القاطنين في المنطقة بسبب التباطؤ في العمل وما خلفته تلك الأعمال وراءها من ردميات وحفر لم يتم تسويتها لغاية اللحظة, شكاوى عديدة وردت صحيفة «تشرين» من عدد من سكان المنطقة, والتي يقولون فيها إنه وبسبب أعمال الصيانة تم إغلاق الطريق نتيجة وجود حفر كبيرة فيه, والتي باتت تشكل خطراً على حياة المارة, ولاسيما طلاب المدارس نتيجة مرورهم من قربها, وهم يتدافعون ويلعبون غير مدركين لخطر السقوط في تلك الحفر، ناهيك بعرقلة مرور السيارات, وإحداث اختناقات مرورية، ويتساءل أصحاب الشكوى عن سبب التأخر في إنجاز أعمال الصيانة لتفادي وقوع الحوادث المؤسفة للمارة, وخاصة خلال أوقات الليل أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

من جهته لم ينكر مدير خدمات المزة المهندس غسان عساف ما خلّفته أعمال الصيانة وراءها من حفريات في تلك المنطقة، مرجعاً سبب التأخر في إنجاز أعمال الصيانة إلى برودة الطقس وعدم توفر مادة الإسفلت في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنهم يقومون بحلول إسعافية بين الفترة والأخرى ريثما يستقر الجو لأنّ الإسفلت يحتاج إلى حرارة ليتم تشغيل المجبل، متوقعاً بأن تبدأ تلك الأعمال في 15 – 3 من الشهر القادم.