بغية خفض سعره.. حرفيو الألمنيوم في حلب يطالبون بتفعيل معمل اللاذقية

حلب ـ مصطفى رستم:

عزا رئيس مجلس إدارة جمعية الألمنيوم محمد بدر قليش ارتفاع تكاليف الإنتاج في صناعة «منجور الألمنيوم» إلى صعود أسعار المادة في الأسواق، مناشداً في حديثه لـ«تشرين» بضرورة تفعيل معمل اللاذقية لصناعة الألمنيوم, الأمر الذي سينعكس بتوفره ويسدّ كل الاحتياجات اللازمة، وبالتالي يخفض سعر المادة.

ولم يخفِ رئيس الجمعية الجودة المتدنية للمادة مطالباً بمراقبة الإنتاج لتكون مطابقة للمواصفات السورية, حيث إن المنتج سيئ جداً من جهة سماكة الألمنيوم التي تصل إلى أقل من (1) مم في حين أن السماكة المعتمدة لدى المواصفات السورية من 1,8 إلى (2) مم وهذا الإنتاج المتدني ينعكس سلباً على جودة العمل حسب قوله.

حرفيو الألمنيوم الذين لا يتجاوز عددهم الأربعمئة في مدينة حلب لديهم العديد من المنغصات التي تعوق عملهم ومنها الحيز المكاني وهم بانتظار مقاسم صناعية لحرفتهم المتوضعة في المنطقة الصناعية بـ (الليرمون) والتي يعاد تأهيلها من جديد، في حين طالب أصحاب المهنة في مؤتمر عقد لمجلس إدارة جمعيتهم بمقر اتحاد الحرفيين بضرورة إشراك خبير من الجمعية كعضو في لجنة تعويض الأضرار في المحافظة، وأهمية إضافة شرط حول المتعاقدين مع الجهات العامة من العاملين بالحرفة بأن يكون منتسباً إلى الجمعية حرصاً على جودة العمل.