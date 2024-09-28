ثلاثة أفلام سورية في مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة

تشرين – ميسون شباني:

تشارك المؤسسة العامة للسينما بثلاثة أفلام روائية قصيرة، ضمن مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بدورته الأولى،”دورة المخرج الراحل محمد الفرجاني” الذي سينطلق الثلاثاء القادم بمشاركة عربية وأجنبية واسعة.. حيث سيقام حفل الافتتاح الرسمي في مجمع قاعات ريكسوس.

والافلام السورية المشاركة هي “كما يليق بك” تأليف رولاف أيوبي وإخراج كوثر معراوي، وفيلم “الزريبة” سيناريو وإخراج الأيهم علي، وفيلم “أزمة قلبية” إخراج عمرو علي الذي شارك في كتابته مع هوزان عبدو، وتتنافس هذه الأفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تضم ( ٣٢ ) فيلماً من دول عربية وأجنبية.

وتضم مسابقة الأفلام الوثائقية ( ٢٢ ) فيلماً عربياً وأجنبياً ويتم خلال يومي المهرجان الثاني والثالث تقديم العروض الفنية والأنشطة الثقافية في معهد جمال الدين الميلادي، ويختتم المهرجان يوم 4 تشرين الأول في مجمع قاعات ريكسوس.

يشار إلى ان لجنة تحكيم المهرجان تضم كلاً من: المخرج عبدالله الزروق والفنان علي أحمد سالم والمخرج أسامة رزق والمخرج ناجي بوسبعة والدكتور نورالدين سعيد و الفنانة خدوجة صبري والمخرج هاشم الزروق والسيناريست سراج هويدي.